Montauban : quatre mois de prison avec sursis pour le gilet jaune qui avait écrit "flic suicidé à moitié pardonné"

Montauban, France

"De la bêtise", c'est l'explication qu'a donné ce vendredi 6 septembre André Roth au juge du tribunal correctionnel de Montauban. L'homme de 69 ans, au casier judiciaire vierge, comparaissait pour "outrage sur personne dépositaire de l'ordre public". Il avait inscrit sur sa camionnette au mois d'avril "Flic suicidé à moitié pardonné".

Lors de son passage à la barre, celui qui se revendique gilet jaune a expliqué avoir repris ce slogan vu la veille. Selon lui, ce message n'est "ni un appel au meurtre, ni au suicide, ni à rien du tout. C'est une bêtise" a-t-il indiqué. Un argument qui ne semble pas avoir convaincu le juge qui, agacé, lui a demandé par la suite s'il était un "mouton" et s'il avait "un cerveau".

4 mois de prison avec sursis

André Roth a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Il va aussi devoir verser 800 € au syndicat de police Alliance, partie civil, au titre du préjudice moral, un montant auquel il faut rajouter 500 € pour le remboursement des frais de justice.

"Il s'est juste dédouané en disant qu'il avait été bête. En attendant, il n'a pas montré des regrets, des remords, ou des excuses" Philippe Lavenu, secrétaire régional du syndicat de police Alliance

"Evidemment on aurait préféré une peine plus lourde mais je pense qu'elle est juste, reconnait Philippe Lavenu, secrétaire régional du syndicat Alliance. Mais ce qui me choque, c'est qu'il est juste venu nous expliquer qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Il s'est juste dédouané en disant qu'il avait été bête. En attendant, il n'a pas montré des regrets, des remords, pas d'excuse auprès des forces de l'ordre et des familles de policiers."

Mais pour l'un des avocats d'André Roth, Me Laurent Mascaras, son client ne voulait pas blesser l'ensemble des policiers. "Un slogan c'est avant tout une provocation, défend-il. Alors c'est sûr que c'est une violence pour ceux qui la reçoivent. Mais c'était une manière de dire : "on en a marre. On voudrait être respecté, que les services de police soient mieux intégrés, qu'ils fassent plus attention à nous". Ce n'est pas être idiot, ce n'est pas ne pas avoir de cerveau. C'est juste une homme qui se sert des slogans pré-établis par les réseaux sociaux."

Manifestation des policiers

Près de 200 policiers ont manifesté devant la tribunal de Montauban © Radio France - Théo Caubel

Un peu plus tôt dans la matinée, près de 200 policiers s'étaient réunis devant le Tribunal de Grande Instance de Montauban pour dénoncer cette "haine anti-flic". Le rassemblement avait aussi pour but de rendre hommage à leurs collègues qui se sont donnés la mort récemment.