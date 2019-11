Montauban : 7 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone et hospitalisées

Montauban, France

l'alerte a été donnée vers 8 heures ce mercredi matin et les pompiers ont déployés un important dispositif avec 33 hommes envoyés dans cet immeuble de la rue Jean-baptiste Corot, à Montauban. 7 cas d'intoxication au monoxyde de carbone ont été constatés dans un appartement du quatrième et dernier étage. une chaudière murale serait en cause. Les sept personnes qui ont été hospitalisées et les habitants de dix autres appartements ont été évacués, le temps de ventiler les lieux. Tous ont pu, depuis, regagner leurs logements;

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable, rappelle la préfecture du Tarn et Garonne. Les premiers symptômes - maux de tête, fatigue, nausées - apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer.