Montauban : la maire de la ville attaque en justice son propriétaire

Montauban, France

La maire de Montauban a fait appel à la justice pour contester la résiliation du bail de son appartement. Le propriétaire veut y habiter de nouveau. Brigitte Barèges ne l'entend pas de cette oreille.

La justice est là pour ça

Brigitte Barèges, la maire de Montauban, est locataire de son appartement dans le centre ville de Montauban. Problème, le propriétaire veut récupérer son bien pour y couler ses vieux jours.

Mais la maire de Montauban ne se laisse pas faire et attaque l'homme en justice. "J'ai une vie privée comme tout le monde, je suis locataire, a réagi Mme Barèges. Ce n'est pas un logement de fonction."

"Je trouve scandaleux que soient relayées des informations comme quoi je serais expulsée ou occupant sans droit ni titre, poursuit l'édile. Ce n'est pas le cas. Je paye mon loyer, j'y suis encore pour quelques mois, et j'ai tout légitimement estimé que j'avais des choses à régler avec mon propriétaire et la justice est là pour ça. Et ça ne concerne nullement ma vie publique."

Si la justice va contre sa demande, Brigitte Barèges aura six mois pour laisser libre son logement.