Tarn-et-Garonne, France

Attention une image ici peut choquer les âmes les plus sensibles. C'est pourquoi l'affaire avait beaucoup ému les amoureux des animaux en février dernier, au point qu'une pétition réclamant justice pour Nikita recueille près de 100.000 signatures. À Montauban, le corps mutilé d'un chien avait été découvert sur les berges du Tarn, quai Poult. Cette petite chienne avait visiblement souffert le martyre avant de mourir. Ses propriétaires, une femme et un homme de Grisolles, sont jugés ce vendredi matin au tribunal de Montauban. Audience au civil simplement car les enquêteurs n'ont retenu dans le procès-verbal que le jet d'animal mort dans le Tarn.

Comment ont-ils pu oublier Nikita, attachée à l'arrière de la voiture, pour aller fêter un anniversaire? La jeune pinscher est morte dans d'atroces souffrances. La #CelluleZoé sera au tribunal ce 29 juin. https://t.co/bxIokuuYVb — One Voice (@onevoiceanimal) June 28, 2018

Ses maîtres prétendent l'avoir "oubliée"

En face, la fondation Bardot, 30 millions d'Amis, le refuge de Castelsarrasin "les oubliés de Saint-Béart" et d'autres association de défense des animaux comme One-Voice ont porté plainte et vont réclamer que l'affaire soit jugée au pénale. Ils reprochent aux propriétaires d'avoir volontairement torturé l'animal.

JUSTICE POUR LA CHIENNE NIKITA, morte assassinée (traînée sur 25km derrière une voiture ) #MaltraitanceAnimalehttps://t.co/9rBN42n4ia — Mesopinions (@mesopinions_com) February 26, 2018

C'est un acte de cruauté, un acte barbare. Les photos prises par le vétérinaire sont insoutenables. Ils n'ont pas pu faire trente minutes de route sans entendre la chienne hurler de douleur, ça n'est pas possible — Ghislaine Laval, trésorière du refuge de Castelsarrasin, contacté en premier par le passant qui a découvert le cadavre du chien

Le chien a été très vite identifié et sa propriétaire retrouvée par le vétérinaire chargé de l'autopsie. Elle lui a alors confié s'être séparé de son compagnon, et que celui-ci aurait "attaché la chienne derrière la voiture et l'a trainée de Grisolles à Montauban", avant de changer de version devant les gendarmes. Officiellement donc, le couple a beaucoup bu et a oublié la chienne, attachée à la voiture. La thèse accidentelle est retenue par les enquêteurs. Ils ne sont donc poursuivis qu'à titre contraventionnel pour s'être débarrassé du corps dans la nature.

Les associations espèrent pouvoir faire requalifier l'affaire au pénal.