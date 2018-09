Montauban, France

Les habitants du Faubourg du Moustier à Montauban ont vécu une matinée agitée. Vers 10h15, un homme d'une trentaine d'années s'est enfermé dans son appartement et a appelé sa mère en disant qu'il allait faire sauter l'immeuble.

Les pompiers et la police sont rapidement intervenus et ont établi un périmètre de sécurité. Deux locataires de l'immeuble ont été évacués et le gaz a été coupé dans le secteur, selon le parquet de Montauban.

Problème psychiatriques

L'homme ne répondant ni au téléphone, ni aux sommations à son domicile, la police a enfoncé la porte et a réussi à le neutraliser sans difficulté un peu avant 11h30. Il s'agit, selon la police, d'un homme qui souffre de problèmes psychiatriques. Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont conduit à l'hôpital de Montauban.