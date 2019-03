Montauban : un poids-lourd percute un véhicule d'intervention de Vinci autoroutes sur l'A62.

Vers 13h30 ce mardi, un véhicule d'intervention de Vinci autoroutes a été percuté par un poids-lourd sur l'A62 entre Montauban et Castelsarrasin. Par chance, le patrouilleur n'était pas à l'intérieur mais la société d'autoroute tire la sonnette d'alarme : elle dénombre un accident par semaine!

Montauban, France

Ce mardi après-midi, un véhicule de patrouille de la société Vinci autoroutes a été violemment percuté par un poids lourd sur l'A62 entre Montauban et Castelsarrasin, Le camion roulait en direction de Bordeaux. Par chance, l'agent ne se trouvait pas à l'intérieur il sécurisait une voiture en panne juste devant, sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans le choc, le fourgon jaune de Vinci a été embouti et presque désarticulé, se retrouvant à contre-sens tandis que le camion s'est mis en porte-feuille bloquant la chaussée.

Le chauffeur du poids-lourd inattentif

Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le conducteur du camion immatriculé à l'étranger était en train de régler son GPS.

⚠️ Heurt de fourgon ⚠️

L'accident de fourgon jaune qui s'est produit sur l'#A62 aujourd'hui correspondait même au 12e heurt de véhicule d'intervention sur le réseau VINCI Autoroutes depuis le début de l'année. — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) March 12, 2019

Denis Laurent, chargé de communication chez Vinci autoroutes rappelle que 30% des accidents sont liés à un manque de vigilance.

"Le chauffeur était semble-t-il en train de manipuler son GPS. Le fourgon percuté protégeait une famille dont le véhicule était en panne. Heureusement ce choc est sans conséquence grave. Il est important de répéter qu'il faut rester concentré quand on est au volant. Un accident sur trois est du à un manque de vigilance : la fatigue ou une distraction (GPS, téléphone ou tout autre chose qui va perturber l'attention du conducteur). Chaque semaine un véhicule Vinci est heurté sur les autoroutes" Denis Laurent, responsable communication et clientèle du réseau Aquitaine-Midi Pyrénées.

Au moins un accident de ce type par semaine en 2019

L'état de la camionnette jaune laisse peu de doute sur les conséquences si le patrouilleur s'était trouvé à bord. C'est déjà le douzième accident sur un véhicule d'intervention de Vinci autoroutes sur son réseau depuis le début de l'année. Plus d'un par semaine! En 2018 plus d'une cinquantaine de véhicules de sécurité ou d'intervention ont ainsi été percutés et en fin d'année deux agents ont été grièvement blessés à Nice. Ils sont toujours hospitalisés. Pour l'accident sur l'A62, Vinci autoroutes assure que l'agent témoin du choc sera pris en charge sur le plan psychologique.