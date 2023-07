Montbard : l'intérieur d'un immeuble ancien du centre-ville s'écroule

Les secours et les forces de l'ordre ont mis en place une expertise des lieux.

Une partie d'un bâtiment à Montbard s'est écroulé ce mercredi 5 juillet 2023, comme le rapportait initialement nos confrères du Bien Public . Selon nos informations, les secours ont été appelés un peu avant midi. Aucune trace n'est visible de l'extérieur puisque c'est l'intérieur qui s'est effondré, le plancher des combles a cédé. Il a entrainé dans sa chute les étages du dessous. Il s'agit d'un bâtiment ancien, 2 rue du Faubourg, qui comporte un logement habité, une boutique et une partie vide, laissée à l'abandon. C'est cette dernière qui est endommagée. Aucune victime n'est à déplorer, le locataire du logement n'était pas chez lui. Seul son chien était présent, il a été évacué, et est sain et sauf. La rue est totalement bloquée à la circulation.

La rue est totalement bloquée à la circulation au moins pour al durée de l'intervention.

Une expertise en cours

Les experts du SDIS 21 sont sur place pour établir un diagnostic. Savoir si la structure pourrait, à son tour, s'effondrer. La maire de Montbard, Laurence Porte, s'est rendue sur place. Elle pourrait prendre un arrêté de péril et boucler le temps nécessaire le secteur s'il y avait un risque d'effondrement.