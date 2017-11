Montbard : les habitants de l'immeuble sinistré par un feu de cave ne peuvent toujours pas rentrer chez eux

Le temps que les gendarmes enquêtent sur ce départ de feu qui a fait une victime, vers 20h30 ce samedi, mais aussi que des experts viennent vérifier que la structure du bâtiment n'a pas été endommagée par les flammes.

Des sacs pleins les bras, et entouré d'une troupe d'amis, Mélanie est venue récupérer des vêtements, ses papiers et aussi les fournitures scolaires de ses trois enfants : "Je prend tout ce que je peux parce qu'on ne sait pas encore quand on pourra revenir". Elle n'avait que ce dimanche pour retourner faire ses valises dans son appartement situé au dernier étage de l'immeuble. La résidence sera fermée toute la semaine pour des travaux de réparation et pour faciliter le travail des gendarmes. Ils reste à déterminer l'origine du départ de feu et la cause du décès de l'homme d'une quarantaine d'année, une autopsie devrait être réalisée dans la semaine.

Comme les 25 habitants de l'immeuble, Mélanie était présente ce samedi vers 20h30 lorsque l'incendie s'est déclaré dans une cave. C'est la fumée qui l'a alerté "On a senti une odeur de brulé, on a regardé tous les radiateurs, les lampes pour voir si c'était chez nous, et puis on a décidé de regarder dans le couloir, quand on a ouvert la porte, il y avait déjà une épaisse fumée noire, on a pas hésité on a mis les manteaux et on est sorti avec les enfants, il y avait tellement de fumée qu'on a même eu du mal à descendre, on ne voyait plus les marches".

Le feu est parti de la cave pour des raisons encore inconnues. © Radio France - Lila Lefebvre

Le feu n'a finalement pas gagné les étages, mais l'épaisse fumée a laissé une odeur tenace de brulé, qui rend l'air irrespirable. Une canalisation d'eau a également été endommagée à cause de la chaleur, le temps qu'elle soit réparée, Mélanie et les autres habitants devront s'armer de patience. Ils ont tous été contactés par le bailleur social Orvitis, propriétaire de l'immeuble, qui s'est chargé de vérifier que tous avaient une solution d'hébergement convenable.

Mélanie a pu trouver refuge chez sa sœur. Deux familles n'avaient pas de proches dans les environs, elles ont donc été relogées à l'hôtel, et y séjourneront jusqu'à retrouver leur appartement. La seule personne hospitalisée suite à l'incendie passera elle la semaine sur son lit d'hôpital, l'homme de 95 ans n'a été que légèrement incommodé par les fumées, mais déjà sous assistance médicale, l'hôtel n'était pas une solution satisfaisante.