Montbazon : démantèlement d'un important trafic de drogue place Brentwood

Deuxième démantèlement majeur d'un trafic de cannabis cette année pour la compagnie de gendarmerie de Loches, après celui d'avril dernier. Ce lundi, une trentaine de gendarmes ont interpellé "en force" et en flagrant délit quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années place Brentwood, à Montbazon. Ils ont saisi 800 grammes de cannabis, et une arme chargée lors d'une perquisition.

Plusieurs mois d'investigations

Cette interpellation a été menée après plusieurs mois d'une enquête commune avec la Brigade d'enquête de Loches et les brigades de proximité de Montbazon et de Cormery. Les individus ont été placés en garde à vue. Ils ont ensuite été jugés en comparution immédiate.

Deux d'entre eux sont condamnés à 18 mois de prison, dont six et huit mois ferme (avec bracelet électronique) et le reste avec sursis. Les deux autres à 10 mois de prison avec sursis, dont l'un avec une obligation de travail et de soins.