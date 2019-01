Montbéliard : contrôles de vitesse prévus cette semaine aux abords des écoles

La semaine du 14 au 21 janvier, la police municipale de Montbéliard a contrôlé deux voitures qui roulaient à plus de 70 km/h dans des zones limitées à 30 km/h. Elle prévoit également des contrôles cette semaine aux abords des écoles.

La police municipale de Montbéliard a contrôlé des voitures qui roulaient à plus de 70km/h dans des zones limitées à 30km/h la semaine dernière.

Montbéliard, France

La police municipale de Montbéliard a verbalisé deux voitures qui roulaient à plus de 70 km/h dans des zones limitées à 30 km/h entre le 14 et le 21 janvier 2019. Ces contrôles ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, avenue Joffre, rue du Bois Bourgeois et rue Désazars de Montgaillard.

La municipalité veut répondre aux doléances des habitants

La police municipale a d'ailleurs prévu d'autres contrôles routiers aux abords des écoles cette semaine. Le stationnement sera aussi contrôlé. La ville souhaite ainsi répondre "aux doléances des habitants."

En ce début d'année, les force de l'ordre ont également procédé à des contrôles grâce à la vidéo-surveillance, dans les lieux très fréquentés par les piétons dans le centre-ville. Douze voitures ont ainsi été verbalisées pour des stationnements anarchiques et deux autres pour des infractions au code de la route.

Plusieurs personnes expulsées pour des "comportements perturbateurs"

Régulièrement, la police municipale vient renforcer les rangs de la police nationale pour lutter contre les incivilités. Depuis le début du mois de janvier, plusieurs contrôles ont été effectués dans les quartiers des Hexagones, de la gare et au centre des Alliés. Des personnes "aux comportements perturbateurs" ont été expulsées de ces secteurs. La police municipale affirme que ce type d'actions sera accentué à l'avenir.