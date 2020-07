Montbéliard : de nouveaux incendies de voitures à la Petite Hollande

On pensait que le calme était revenu depuis les violents débordements de la nuit du 13 au 14 juillet ou plusieurs véhicules et poubelles avaient été volontairement brûlés et la police visée par des tirs de mortier et des cailloux. Mais les débordements ont repris dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Les pompiers ont été appelés pour de nouveaux feux de véhicules : une dizaine de voitures a été incendiée sur l'ensemble du quartier notamment rue Claude Debussy.

Malgré le couvre-feu

La ville de Montbéliard avait pourtant remis en place un couvre-feu dès le 14 juillet au soir : interdiction aux mineurs de moins de 16 ans de sortir de chez eux entre 22h et 7h le matin jusqu'au 31 juillet. Cette mesure n'a pas empêché la reprise des violences urbaines.

Pas de blessé ni interpellation

Les incendies n'ont pas fait de blessé. Les flammes ne se sont propagées à aucune habitation à proximité. La police a ouvert une enquête. Il n'y a pour l'instant pas eu d'arrestation.