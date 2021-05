Montbéliard : des affrontements entre bandes rivales court-circuités par la police

La police de Montbéliard s'attendait à des représailles après les échauffourées de vendredi soir à Bethoncourt (Doubs). Une quarantaine de jeunes issues du quartier de Champvallon et un autre groupe originaire de la Petite-Hollande à Montbéliard se sont affrontés, avant d'être dispersés par la gendarmerie du Doubs. "En alerte", le commissariat montbéliardais est à nouveau intervenu ce samedi 1er avril pour éviter un nouveau règlement de comptes.

Des renforts de Besançon sont venus épauler les fonctionnaires de Montbéliard, et qui se sont positionnés dans le quartier de la Petite Hollande. Vers 22h, deux coktails molotov ont été envoyés par un groupe d'une vingtaine de jeune en direction d'une patrouille de police en voiture. Les projectiles sont passées au dessus du véhicule.

Des bouteilles pleines d'essence et des cailloux retrouvés

Les forces de l'ordre ont alors répliquées à l'aide de grenades de désencerclement et de tirs de LBD. Aucun blessé à déplorer. Pas d'interpellation non plus. Seule conséquence : la dispersion du groupe. La bande de Champvallon ne s'est pas présentée à la Petite Hollande. Aucune autre échauffourée n'a été sera signalée par la suite. Les fonctionnaires ont en revanche trouvé un peu plus tard des bouteilles pleines d'essence et des cailloux.

Vraisemblablement selon la police pour répondre à l'altercation de la veille à Bethoncourt. On ne sait pas encore pourquoi ces bandes rivales ce sont affrontées dès vendredi soir. la gendarmerie du Doubs décrivait ce dimanche un climat tendu dans le quartier de Champvallon. Mais davantage avec la volonté de défendre son territoire, sans en découvre avec les forces de l'ordre.

Le quartier de la petite Hollande est fréquemment le théâtre de violences urbaines. En février dernier, à Bethoncourt, la réseau de bus Evolity avait momentanément arrêté de desservir le quartier Chamvallon à cause d'une recrudescence d'actes de vandalisme.