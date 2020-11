Montbéliard : des caméras de vidéosurveillance détruites à l'aide d'un engin de chantier

L'engin de chantier a ensuite été abandonné et incendié.

Le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard a été, une nouvelle fois, le théâtre de nouvelles scènes de violences urbaines ce dimanche en fin d'après-midi. A la tombée de la nuit, peu après 17h, des individus ont dérobé un engin se trouvant sur le chantier des Hexagones, et l'ont utilisé pour détruire des mâts de caméras de vidéosurveillance, qui avaient été récemment installés dans le quartier.

Un conducteur et des motards

Sur deux vidéos de la scène diffusées sur Facebook (ici et là), on distingue un individu en train de conduire l'engin (un "Dumper" avec une benne), et d'autres personnes patrouiller à moto de chaque côté du véhicule de chantier. Un attroupement de "plusieurs dizaines de personnes" s'est rapidement formé autour des auteurs de cette expédition.

Le siège de l'engin incendié

Les mâts de vidéosurveillance, qui étaient visés, ont été couchés, un par un, par l'engin de chantier. Des lampadaires, des panneaux de signalisation, et des poteaux en béton ont également été vandalisés, notamment rue du Petit Chênois. L'engin de chantier a ensuite été abandonné et incendié devant la piscine de plein air, rue Ravel, au milieu de la route.

On ne sait pas si des interpellations ont eu lieu à la suite de ces violences. Des renforts en provenance de Besançon étaient attendus sur place dans la soirée.

Les scènes de violences sont récurrentes, ces derniers mois, à la Petite Hollande. Des CRS étaient d'ailleurs présents depuis le début de la semaine dans le quartier. Ils sont repartis vendredi, et devaient revenir ce lundi.

