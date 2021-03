Un adolescent de 15 ans a été victime d'un élèvement le mois dernier à Montbéliard. Il a été forcé à courir le long de la route en caleçon. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les deux agresseurs présumés, âgés de 19 et 20 ans ont été mis en examen ce vendredi.

Montbéliard : à 15 ans, il est séquestré et forcé de courir en petite tenue

Deux jeunes de 19 et 20 ans ont été mis en examen à Montbéliard ce vendredi pour "violences en réunion, enlèvement, séquestration et diffusion d'un enregistrement relatif à une atteinte à l'intégrité d'une personne". Les deux hommes ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant de comparaître devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en juin prochain. Ils sont soupçonnés d'avoir forcé un adolescent de 15 ans à monter dans leur voiture, et de l'avoir conduit en forêt pour le faire courir en petite tenue le 19 février dernier.

Au cœur de l'affaire : une histoire de vengeance

Les deux jeunes majeurs auraient agi de la sorte pour sauver l'honneur d'une jeune fille : la photo de cette dernière alors qu'elle portait un peignoir a été diffusée sur les réseaux sociaux. Les soupçons se portent alors sur un adolescent de 15 ans. Deux jeunes majeurs de 19 et 20 ans décident de venger la jeune fille et retrouvent leur victime sur un trottoir du quartier du Mont Chevis sur les hauteurs de Montbéliard. Le jeune homme est alors embarqué de force et emmené dans le bois où ses agresseurs lui demandent de se déshabiller.

La victime forcée à courir en caleçon

Habillé de son seul caleçon, la victime est interrogée, humiliée et forcée à courir la long de la route. Ses agresseurs présumés suivent le garçon en voiture et filment la scène avant de la diffuser à leur tour sur les réseaux sociaux. Mais pour ne pas attirer l'attention, ils lui intiment l'ordre de se rhabiller partiellement. Le calvaire va durer deux heures avant que le garçon qui a répondu à toutes les questions soit libéré.

La mère de la victime découvre la scène sur les réseaux sociaux

C'est sur les réseaux sociaux que la maman de la victime va découvrir les faits. Elle porte plainte. Les deux auteurs présumés ont été interpellés mercredi dernier, avant d'être présenté à la procureure de la République de Montbéliard, Ariane Combarel, ce vendredi matin qui les a mis en examen.