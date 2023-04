Montbéliard : il imposait à sa petite amie des relations sexuelles sous contrainte, deux ans avec sursis

C'est le procès d'une relation amoureuse toxique, de près de deux ans, en 2020 et 2021, où la jeune fille est soumise à des relations sexuelles sous contrainte. Un montbéliardais de 21 ans comparaissait ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Montbéliard pour agression sexuelle et harcèlement sur son ex-petite-amie, encore mineure aujourd'hui. La partie civile n'a pas hésité à parler de "viols répétés".

Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la jeunesse des protagonistes. 13 ans et demi pour la jeune fille au moment où elle rencontre le garçon, âgé de 17 ans et demi. Fragile, elle s'attache et se laisse enfermer dans le contrôle absolu que lui impose son amoureux. "Elle était devenue sa chose", dira le procureur.

"Il venait me chercher au lycée, pour éviter que je ne croise d'autres garçons, m'interdisant de porter une robe ou une jupe", témoigne la jeune fille, pointant "une relation qui lui faisait beaucoup de mal"

Un chien fou qui aboie tout le temps jusqu'à ce qu'on abdique

Très vite, les relations sexuelles sont douloureuses pour la jeune fille, mais son compagnon ne veut rien entendre et lui impose de longues minutes de calvaire. Parfois avec violence. "Il la poussait à bout", ajoute le vice-procureur de Montbéliard, Christophe Dubois. "On a l'impression d'avoir face à soi un chien fou qui aboie tout le temps jusqu'à ce qu'on abdique. La jeune fille n'avait alors d'autre choix que d'attendre que ça se passe".

"Pourquoi insister alors qu'elle ne cessait de vous dire non", interroge la présidente. "Ces non étaient des appréhensions. Je voulais la convaincre" répond le jeune homme, apparemment incapable d'accepter le moindre refus. L'expertise psychologique pointera l'absence totale d'empathie et d'affect chez lui.

Une relation non consentie est un viol

Puis, il y a cette tentative de suicide de la jeune fille en décembre 2021. Elle est sauvée par son petit ami. "Je me sentais redevable", confie-t-elle à la barre. La relation s'arrête malgré tout, mais le garçon la bombarde de SMS et autres messages. "Je la revoulais", dit-il aux enquêteurs.

"Une relation sexuelle non consentie, c'est un viol", lance la partie civile, ajoutant "Pour se reconstruire, ma cliente a besoin d'être reconnue comme victime", Le tribunal ira dans ce sens, avec une peine de deux ans de prison avec sursis, au delà des 18 mois avec sursis requis par le parquet. Le jeune homme devra par ailleurs verser à sa victime 4000 € de préjudice moral et 2000€ de préjudice sexuel.