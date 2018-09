Montbéliard, France

Ce vendredi 28 septembre au matin, les enquêteurs ont investi le domicile de Jean-Pierre Dartevelle, à Montbéliard. Le président de la Ligue de tennis de Franche-Comté, par ailleurs l'un des cadres de la fédération française, a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir abusé d'une jeune fille de 16 ans. Une source proche de l'enquête parle d'une "relation sordide". La victime est aujourd'hui âgée de 18 ans.

Entendu par les enquêteurs

À 68 ans Jean-Pierre Dartevelle est soupçonné de corruption et atteinte sur mineure de plus de 15 ans. Il a été entendu par les enquêteurs, avant de regagner son domicile. "Il a été laissé libre à l'issue des perquisitions", mais l'enquête se poursuit, confirme le parquet de Besançon. Jean-Pierre Dartevelle est par ailleurs dentiste à Montbéliard et conseiller régional Les Républicains, après une carrière de footballeur dans les années 70 à Sochaux.

Jean-Pierre Dartevelle nie les faits

Le principal intéressé nie les faits. Il a répondu à nos confrères de France 3 : "Je suis extraordinairement surpris que ces choses-là s'étalent dans la presse, réagit Jean-Pierre Dartevelle. Je conteste avec force les informations et les faits. La qualification juridique ne correspond pas à la réalité des choses."

Jean-Pierre Dartevelle vise depuis longtemps la présidence de la Fédération française de tennis. Il a été battu de justesse par Bernard Giudicelli en février 2017.