Montbéliard : Jean-Pierre Dartevelle renvoyé devant la justice pour viol

L'ex vice-président de la Fédération française de tennis (FFT) Jean-Pierre Dartevelle devra répondre de viol devant la justice, apprend ce jeudi France Bleu Belfort-Montbéliard auprès du parquet de Montbéliard, confirmant une information du journal L'Equipe. Cette décision a été décidée par une juge d'instruction, conformément aux réquisitions du parquet de Montbéliard en février dernier . Le mis en cause est renvoyé devant la cour criminelle départementale du Doubs à Besançon.

Une victime de 17 ans à l'époque des faits

Le Montbéliardais de 72 ans est soupçonné par la justice d'avoir profité de son emprise sur une joueuse de 17 ans entre 2016 et 2018. Cette joueuse est aujourd'hui âgée de 22 ans. Le dentiste montbéliardais a toujours parlé de relation amoureuse consentie. Des rapports qui avaient eu lieu pendant deux ans dans son cabinet de la cité des Princes. Mais après plusieurs auditions de la plaignante, les magistrats en ont conclu que la jeune femme, alors âgée de 16 ans au moment des faits, avait été sous la contrainte morale et l'emprise de Jean-Pierre Dartevelle.

Jean-Pierre Dartevelle va faire appel

Déjà placé en garde à vue en 2018 pour corruption de mineur et atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, l'ex conseiller régional LR est cette fois soupçonné de viol. "Son comportement et tous les éléments réunis englobent cette notion de viol" selon une source proche du dossier. L'avocat de Jean-Pierre Dartevelle a de suite fait appel de cette décision, rapporte France Bleu Belfort Montbéliard. Le procès est donc pour l'heure en suspens.

Une personnalité du sport franc-comtois dans la tourmente

Jean-Pierre Dartevelle est une figure du sport franc-comtois. Ex footballeur professionnel au FC Sochaux Montbéliard à la fin des années 70, il s'était ensuite tourné vers le tennis. En février 2017, il était l'un des trois candidats à la succession de Jean Gachassin à la tête de la FFT. Il avait été battu de peu par Bernard Giudicelli, président de la Ligue de tennis de Corse, dont il était depuis l'un des opposants au sein de l'institution. L'ex président de la ligue régionale.