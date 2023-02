Montbéliard : Jean-Pierre Dartevelle vers un procès pour viol ?

L'étau judiciaire se resserre un peu plus autour de lui. L'ex président de la Ligue de Franche-Comté de tennis Jean-Pierre Dartevelle pourrait être renvoyé devant une cour criminelle départementale pour viol. C'est le sens des réquisitions du parquet de Montbéliard révélée ce vendredi par le quotidien l'Equipe. La procureur de la République de Montbéliard a confirmé cette information à France Bleu Belfort Montbéliard.

Une relation sordide avec une jeune joueuse de tennis de 16 ans

L'ancien vice-président de la Fédération française de tennis âgé de 72 ans, battu de peu par Bernard Giudicelli en février 2017 pour la présidence de la FFT, est soupçonné par la justice d'avoir profité de son emprise sur une joueuse de 16 ans et d'avoir entretenu avec elle "une relation sordide", selon une source proche du dossier. En septembre 2018, il avait été placé en garde à vue, dans le cadre d'une information contre X , du chef de corruption de mineur et atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. La victime présumée est aujourd'hui âgée de 22 ans.

Une figure de Montbéliard

Jean-Pierre Dartevelle a été dentiste à Montbéliard et également conseiller régional LR de Bourgogne-Franche-Comté au cours de la précédente mandature. Cet ancien footballeur pro a disputé une douzaine de matches en première division avec Sochaux à la fin des années 1970.

L'avenir de Dartevelle entre les mains du juge d'instruction

Il revient désormais au juge d'instruction de décider ou non de le renvoyer devant un tribunal.

Selon le parquet de Montbéliard, le juge d'instruction doit rendre sa décision fin février ou début mars.

Avec AFP