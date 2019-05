Montbéliard : la Croix Rouge lance une cagnotte en ligne après un incendie sur son parking

Montbéliard, France

La Croix Rouge de Montbéliard a besoin de votre aide. Le vendredi 3 mai, un incendie s'est déclaré sur le parking où sont stationnés les véhicules de l'association. Le "véhicule logistique a pris feu et ne sera plus utilisable", explique la Croix Rouge dans un communiqué. L'association possède un deuxième véhicule logistique, mais ce véhicule "a été refusé au contrôle technique" et les "missions sont donc stoppées".

70 familles impactées

"Les 70 familles de l'agglomération que nous aidons au quotidien s'en retrouvent impactées. Ces véhicules nous étaient indispensables pour nos missions quotidiennes, transport des aides alimentaires et vestimentaires entre autres". La Croix Rouge de Montbéliard lance donc une cagnotte en ligne sur la plateforme leetchi.com.

"On se retrouve sans véhicule" déplore Bernard Appeix, le président de la Croix- Rouge de Montbéliard Copier

"Aidez nous à financer notre nouveau véhicule Croix Rouge ! Notre unité locale a besoin de la générosité de tous afin de continuer à faire vivre ses missions auprès des habitants de l'agglomération." Si vous souhaitez faire un don pour l'association, vous pouvez cliquer sur ce lien.