Montbéliard : la piscine de plein air fermée en avance après d'importants incidents

Grâce aux températures clémentes de cette fin d'été, la piscine de plein air de Montbéliard aurait pu rester ouverte encore une semaine. Pourtant, après d'importants incidents vendredi, la mairie a décidé de mettre fin à la saison précocement.

Des maîtres-nageurs empoignés et jetés à l'eau

Vendredi dernier, en fin d'après-midi, une trentaine de jeunes s'en est pris au personnel, maîtres-nageurs, vigiles et médiateurs confondus. Les moins âgés n'avaient qu'une dizaine d'années. Certains ont tenté de faire tomber des sauveteurs de leurs chaises hautes en les secouant. D'autres en ont empoignés pour les jeter dans les bassins. Les échelles métalliques d'accès à la piscine ont également été détachées puis jetées dans l'eau.

La police municipale, dépêchée sur place, a immédiatement décidé de fermer la piscine une heure plus tôt et de procéder à l'évacuation des 300 baigneurs encore présents. Samedi matin, la piscine a gardé ses portes closes : le personnel a exercé son droit de retrait.

Depuis la mairie de Montbéliard a mis un terme à la saison et annonce que des plaintes pour violences volontaires devraient être déposées dans les prochains jours. La piscine ne rouvrira plus ses portes.

Est-ce que c'est un défouloir ou est-ce que c'est une aire de jeux ? - Philippe Duvernoy, adjoint à la sécurité de Montbéliard

La mairie de Montbéliard déplore que cette piscine pourtant très sécurisée soit à nouveau le théâtre d'incidents. "On a mis le paquet pour sécuriser cette piscine, affirme Philippe Duvernoy, l'adjoint à la sécurité. On a grillagé les accès au bassin. On a renforcé le personnel. On a diminué la surface d'emprise du terrain de plein air en édifiant une clôture qui nous a coûté 100.000€, qui permet également d'empêcher que les intrus accèdent par les propriétés riveraines. Les riverains s'en plaignaient beaucoup", explique-t-il.

"Cette piscine serait très agréable sauf qu'elle est très très mal occupée. Il y a des gens qui n'ont rien à y faire !, s'exclame-t-il. Alors est-ce qu'il faut mettre des policiers municipaux ? Il y a eu en permanence au moins 3 policiers municipaux mobilisés dans la journée pour remettre de l'ordre à la piscine. Enfin, est-ce que c'est un défouloir ou est-ce que c'est une aire de jeux ?, s'interroge l'adjoint. C'est à plus rien y comprendre !", conclut-il.

