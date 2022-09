Montbéliard : la plainte pour viol d'Ophélie Claude-Boxberger par Alain Flaccus classée sans suite

La procureur de la République de Montbéliard a décidé de classer sans suite la plainte pour viol et agressions sexuelles d'Ophélie Claude-Boxberger à l'encontre de son ex entraîneur et ex beau-père Alain Flaccus. L'athléte de Montbéliard ne va pas en rester là et envisage d'autres recours.

La justice montbéliardaise vient de trancher dans l'une des affaires qui opposent l'athlète Ophélie Claude-Boxberger à Alain Flaccus. La plainte pour « viol et agression sexuelles » de la montbéliardaise à l'encontre de son ex entraîneur et ex beau-père vient d'être classée sans suite par la justice. Décision de la procureur de la République de Montbéliard.

Des incertitudes et des contradictions

La justice aurait relevé trop d'incertitudes et de contradictions pour envisager des poursuites et caractériser une infraction pénale précise à l'encontre d'Alain Flaccus. Ophélie Claude-Boxberger l'accusait de viols et d'agressions sexuelles lorsqu'elle était mineur pour des faits qui auraient été commis entre 2002 et 2007.

Une nouvelle plainte devant un juge d'instruction ?

" Je ne vais pas en rester là, je vais consulter mon avocat pour continuer le combat" a indiqué à France Bleu Belfort Montbéliard l'athlète, jeune maman depuis 15 jours. Ophélie Claude-Boxberger indique qu'elle va entamer d'autres démarches devant la justice. Deux options se présentent à elle : saisir la cour d'appel de Besançon ou déposer une nouvelle plainte auprès d'un juge d'instruction avec constitution de parties civiles afin de déclencher une nouvelle enquête.

Des habitués des tribunaux

Cette affaire en rappelle une autre. Ophélie Claude-Boxberger accuse également Alain Flaccus de lui avoir injecté de l'EPO dans son sommeil lors d'un stage de préparation aux championnats du monde d'athlétisme en 2019 à Doha. L'athlète avait ensuite été contrôlée positive et suspendue de long mois.