Montbéliard : le cerveau d'un vaste réseau de stupéfiants de Valentigney condamné à 6 ans de prison

Le réseau de stupéfiants avait sévi à partir de 2021 au quartier des Buis à Valentigney. Un homme de 27 ans est condamné à 6 ans de prison par le tribunal judiciaire de Montbéliard, réuni en chambre correctionnelle ce jeudi 31 août.

Originaire d'Audincourt, le prévenu a été condamné sur l'ensemble des 17 infractions qui lui étaient reprochés, dont le transport et l'emploi non autorisé de stupéfiants en récidive, malgré "des regrets" exprimés en guise de conclusion à l'audience. Le tribunal s’est prononcé moins sévèrement par rapport aux 8 ans de prison requis par le procureur de la République.

D'autres condamnations ont également été prononcées contre plusieurs prévenus avec des peines de 2 ans à 3 ans d'emprisonnement pour cinq hommes âgés de 26 à 20 ans : trois sont originaires de la Martinique, deux viennent du Nord Franche-Comté.

La constitution du trafic de stupéfiants pourtant remise en question

Présenté comme “particulièrement bien organisé”, de l’aveu du procureur de la République dans ses réquisitions ce mercredi 30 août, la force du système du réseau de stupéfiants a été remis en question par les différents avocats des prévenus.

Selon eux, le dossier comportait un manque certain de preuves. “Pas d’audition des consommateurs, pas de surveillance physique sur le point de stupéfiant. On ne sait rien : quel est le volume sur ce point de vente ?” a exprimé Me Laloum, l’avocat du cerveau du trafic, parlant d’un total décalage entre les faits reprochés, et les quantités saisies, 409 grammes d'héroïne, 200 grammes de résine de cannabis.

L’argument des hommes de main recrutés par le meneur au printemps a aussi été battu en brèche, avec l’arrivée de trois individus originaires de l’île de la Martinique, alors que le même meneur était déjà incarcéré. "Il faut arrêter avec l’idée d’un système très organisé. Ce n’est pas Pablo Escobar !” L’avocat du leader du trafic avait demandé une période d’emprisonnement avec un sursis probatoire. Au final, son client écope de six ans de prison, après deux précédentes condamnations à trois ans et un an d'emprisonnement.