Montbéliard : le papa, gréviste de la faim pour la garde de sa fille, agressé en pleine nuit

Fabrice, le papa en grève de la faim pour la garde de sa fille, a dû interrompre bien malgré lui son action. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a été victime d'une agression par trois jeunes individus venus le déloger de sa tente de fortune plantée au pied de l'immeuble de son ex-femme, dans le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Le père de famille, heureusement que légèrement blessé, a porté plainte mais ne désarme pas et envisage de repartir au combat pour sa fille le plus rapidement possible.

Frappé avec les arceaux de sa tente

Mercredi, vers deux heures du matin, le père de famille, est attaqué par trois individus qui l'obligent à sortir de sa tente. Ils mettent à sac son hébergement de fortune et le frappent avec les arceaux de la tente. Fabrice se débat comme il le peut mais seul, il essuie les coups et se fait finalement dérober son téléphone, ses papiers d'identité et son argent. Légèrement blessé, le papa, reçoit le soutien notamment de Mathias, un autre père de famille acquis à sa cause, et qui l'a hébergé la nuit dernière.

Touché mais pas coulé

Fabrice a porté plainte auprès du commissariat de Montbéliard qui a ouvert une enquête. Celle-ci va s'avérer difficile, l'agression ayant été perpétrée en pleine nuit, et sans caméra de vidéo surveillance. Néanmoins, le papa, qui a depuis récupéré son portable et ses papiers (mais pas son argent), ne compte pas abdiquer. Affaibli après 6 jours de grève de la faim, et meurtri par cette agression, il prévoit pourtant de se réinstaller au même endroit, avec une nouvelle tente, et peut-être une nouvelle banderole de revendication (la sienne a été enlevée).

Un conflit sans solution

Quant à son action pour récupérer la garde de sa fille pour la fin de ses vacances, il n'y a malheureusement pas d'avancée nous confie son avocat qui a pourtant saisi le Procureur de la République en début de semaine. Maître Barré mise quand même sur un accord à l'amiable avec la partie adverse, mais il faudra faire vite, Fabrice n'a plus que 10 jours de congés à espérer pouvoir passer avec sa fille de 8 ans.