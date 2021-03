Montbéliard : odeur suspecte au lycée Cuvier, 600 élèves et personnels évacués

Quelque 600 élèves et personnels ont été évacués du lycée Cuvier de Montbéliard ce mercredi vers 10h30 en raison d'une odeur de gaz émanant du rez-de-chaussée du bâtiment de l'externat du lycée. Le problème viendrait des toilettes du bâtiment.

"Avec l'épidémie de Covid, une partie des toilettes du lycée a due être fermée", explique-t-on au sein de l'établissement. Conséquence : "l'eau restée dans les canalisations s'est évaporée, et avec le changement de pression atmosphérique, du gaz se serait formé dans les conduites". L'odeur ressentie viendrait donc d'un "gaz organique", depuis les égouts.

Pour écarter toute fuite de gaz et tout danger d'explosion, les équipes techniques de GRDF et du lycée ont vérifié le système de chaufferie de l'établissement : "toutes les conduites ont été inspectées, y compris dans les salles de science où ont lieu les TP", et aucun problème n'a été relevé. Les cours devraient donc reprendre normalement dès jeudi.

Depuis lundi, une nouvelle organisation a été mise en place : deux semaines de cours en présentiel, puis une semaine en distanciel, avec pas plus de deux niveaux par semaine.

Par exemple cette semaine, seuls les élèves de Première et de Seconde sont présents. La semaine prochaine, les cours en présentiel seront assurés pour les élèves de Terminale et de Première.