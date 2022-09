Montbéliard : pour éviter une reconduite aux frontières, il vole une voiture et blesse deux policiers

Evasion spectaculaire ce lundi matin à la sortie du commissariat de Montbéliard. Un ressortissant algérien de 26 ans, qui devait être conduit en centre de rétention, a faussé compagnie aux agents de la police aux frontières, blessant l'un d'eux, avant de s'emparer d'une voiture et de filer sur l'autoroute.

Vers 8h30, le jeune homme vient signer le registre au commissariat de Montbéliard, lorsque les policiers aux frontières lui signifient son placement en rétention administrative.

A la sortie du commissariat, non menotté comme le veut la procédure, il bouscule violement l'un des policiers qui l'escorte et part en courant. Quelques mètres plus loin, avenue Gambetta, il s'installe dans une voiture à l'arrêt, menace son conducteur, un étudiant, avec un couteau suisse trouvé dans l'habitacle. L'étudiant refuse de prendre la route et quitte le véhicule.

La course poursuite finit sur le bas-côté de la bretelle

Le fuyard s'installe alors au volant et file sur l'autoroute A 36, en direction de Belfort. A chaque sortie d'autoroute, le jeune homme fait mine de s'orienter vers la bretelle pour tenter de semer le véhicule de la police aux frontières lancé à ses trousses.

Sortie 14, sur l'A36, vers Denney, il quitte l'autoroute pour de bon et repart dans le sens inverse, pour emprunter la sortie 13, au Glacis à Belfort où il fait un tonneau sur le bas-côté de la bretelle. Là encore, il blesse l'un des policiers venu l'interpeller dans la voiture, avant d'être maitrisé.

Après un rapide passage à l'hôpital Nord Franche-Comté pour des blessures superficielles, l'homme a été placé en garde à vue au commissariat de Montbéliard. Une enquête est ouverte pour violence avec armes, violence sur agent de la force publique et vol avec violences.