Montbéliard : poursuivi pour outrage envers une députée RN, le militants LFI refuse la peine

Le terme "facho" relève-t-il de la liberté d'expression ou de l'outrage, quand il est adressé à une députée RN ? Un militant montbéliardais de La France Insoumise, Christian Millet, comparaissait devant le délégué du procureur de Montbéliard ce vendredi matin pour avoir traité la députée RN, Géraldine Grangier, de "facho", lors d'un échange un peu musclé, pendant un marché du soir.

C'était le 12 mai dernier, à Voujeaucourt, la députée RN s'était mêlée à l'assemblée citoyenne, en déclarant qu'elle partageait leur combat sur la réforme des retraites. Le militant LFI Christian Millet a répliqué sèchement et conclu la conversation par ces mots : "Au RN, vous êtes des imposteurs et des fachos !".

Débat politique ou outrage ? Pour le parquet de Montbéliard, l'infraction est caractérisée. "Quand on traite une députée de la république de "facho, il s'agit bien d'un outrage", explique la procureur Ariane Combarel. Christian Millet est convoqué chez les gendarmes, auditionné et traduit devant le délégué du procureur pour se voir proposer une alternative aux poursuites.

La députée Géraldine Grangier justifie sa plainte : "A partir du moment où je suis insultée en tant que députée de la nation, pour moi, on insulte les électeurs qui m'ont fait confiance. Nous sommes des élus du peuple. Il faut que le peuple aussi soit respecté".

Sitting et meeting politique devant les grilles de la cité judiciaire de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Une quarantaine de militants ont fait le déplacement devant la cité judiciaire de Montbéliard ce vendredi matin, à grand renfort de banderoles et de discours au micro. "Le RN est un parti qui a placé l'inégalité entre les personnes au cœur de sa pensée. Il s'agit bien des bases du fascisme, l'inverse des valeurs de la république", clame Mathilde Regnaud, suppléante du député LFI de Belfort.

A la sortie de son audition devant le délégué du procureur, Christian Millet dévoile l'alternative qui lui a été proposé : un stage de citoyenneté à ses frais. "Imposer à quelqu'un comme moi qui n'a jamais été condamné et n'a mené que des combats sociaux et politiques, un stage de citoyenneté, j'ai envie de leur dire : c'est indigne ! Je ne peux pas accepter cela. Ca me touche qu'on m'impose cela". Christian Millet a donc refusé cette alternative aux poursuites. L'affaire sera donc jugée par les magistrats du tribunal correctionnel de Montbéliard.

