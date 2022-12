Montbéliard : un corps retrouvé dans l'Allan

Les équipes nautiques des pompiers du Doubs sont intervenus, ce samedi 10 décembre, vers 15h30, pour récupérer le corps d'un homme dans l'Allan, au niveau du pont Armand Bermont, à Montbéliard.

La victime n'est pour l'heure pas identifiée, mais au vu du corps, il se pourrait qu'elle soit dans l'eau depuis plusieurs jours, et qu'elle ait dérivé à cause des courants. Il s'agit à priori d'un homme, d'une cinquantaine d'années. C'est un passant, qui a aperçu le corps dans l'eau, qui a donné l'alerte.

Les pompiers, ainsi que la police nationale et la police technique et scientifique sont sur place. On ne sait pas encore si une autopsie sera pratiquée.