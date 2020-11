Montbéliard : un gendarme grièvement blessé après un refus d'obtempérer

Un contrôle de gendarmerie a dégénéré dimanche après-midi à Montbéliard : le conducteur d'une voiture a pris la fuite et est allé percuter un second véhicule de gendamerie venu en renfort et qui arrivait à contresens. Un gendarme a été grièvement blessé.