Montbéliard : un gilet jaune arrêté après avoir projeté une poubelle en feu contre un policier

Montbéliard, France

Un "gilet jaune" qui participait à la manifestation de samedi au Pied des Gouttes à Montbéliard sera poursuivi pour avoir projeté un container à poubelles, en feu, en direction d'un motard de la police nationale. Ce jeune dijonnais âgé de 20 ans avait été aperçu également en train de jeter une deuxième poubelle dans le brasier des manifestants. Un peu plus loin, sur le Champ de Foire à Montbéliard, le même manifestant s'en était pris aux motards de la police qu'il avait copieusement insultés.

Convocation devant la justice

Interpellé et placé en garde à vue, le jeune homme a été présenté au parquet de Montbéliard ce lundi après-midi. Il reconnait et regrette les faits et explique avoir voulu stopper la progression de la police contre les manifestants. Le jeune dijonnais a été remis en liberté avec une convocation devant la justice pour le 6 juin. Il devra répondre de destruction par incendie, outrage et de violences volontaires avec arme contre une personne dépositaire de l'autorité publique.