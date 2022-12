Montbéliard : un homme entre chez sa voisine et tente de l'agresser sexuellement

Un homme de 30 ans a tenté d'agresser sexuellement sa voisine de 63 ans, samedi 10 décembre, vers 23h, à Montbéliard, quartier de la Chiffogne.

L'homme entre chez sa voisine, qui regarde la télé, sa porte n'est pas verrouillée. Il la frappe, l'emmène jusque dans sa chambre, où il la jette sur le lit.

La victime appelle au secours. L'une de ses voisines l'entend et se rend sur place. Elle trouve la victime allongée sur le lit, robe de chambre relevée, alors que l'agresseur a commencé à se déshabiller. Il attrape la voisine qui a entendu les cris par le bras et lui propose de participer à l'acte sexuel. Elle refuse et s'enferme dans les toilettes ou elle compose le 17. L'agresseur entend l'appel et s'enfuit, heureusement sans avoir le temps de passer à l'acte.

Cinq policiers l'interpellent quelques minutes plus tard. L'homme se rebelle et blesse l'une des fonctionnaire de police : elle souffre d'une entorse aux doigts. Déjà connu des services de police, le Montbéliardais est pour l'heure toujours en garde à vue.

La victime quant à elle, n'est pas blessée mais très choquée par l'agression.