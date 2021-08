Montbéliard : un homme meurt après avoir été percuté par un TER

S'agit-il d'un suicide ou d'un accident? L'enquête ouverte par le parquet du Doubs tentera de faire la lumière sur cet accident survenu ce dimanche 1er août à Montbéliard, à côté de la rue Renoir. Un homme, présent sur les voies de chemin de fer au niveau de l'entrée du tunnel SNCF de Montbéliard, est mort après avoir été percuté par un TER.

Les circonstances exactes de l'accident et l'identité de la victime sont encore inconnues, selon le parquet.

L'accident s'est produit peu après 8h du matin. 12 passagers circulaient à bord du TER, plus la conductrice. Ils sont sains et saufs et ont été pris en charge à la gare de Montbéliard vers 11h, après presque 3 heures d'immobilisation. Le trafic des trains sur cette portion a donc été interrompu quelques heures dans les deux sens, entre Montbéliard et Besançon. Des taxis ont été commandés par la SNCF pour assurer le transport des voyageurs.

Le trafic a repris vers 12h30.