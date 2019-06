Montbéliard : un homme soupçonné d'avoir voulu empoisonner sa mère et ses deux enfants

Un homme de 31 ans a été présenté au parquet de Montbéliard vendredi soir. Il est soupçonné par la justice d'avoir voulu empoisonner cette semaine sa mère et ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans.

Montbéliard, France

On a frôlé le drame cette semaine dans un appartement du Bois Bourgeois à Montbéliard. Un montbéliardais de 31 ans est suspecté d'avoir empoisonné ses deux jeunes enfants et sa propre mère avec des médicaments. Depuis quelques semaines, il était en guerre avec son ex-compagne, la maman des deux enfants de 3 et 5 ans.

Les enfants, pris de malaises, héliportés vers Besançon

C'est le suspect qui a prévenu les secours, mercredi après-midi, lorsque son fils aîné, un garçon de 5 ans, a commencé à perdre connaissance. La maman des enfants, prévenue en même temps, est venue récupérer la fillette de 3 ans qui présentait elle aussi des signes de malaises. Les deux enfants étaient hébergés cette semaine chez le papa dans son appartement du Bois Bourgeois à Montbéliard. Ils ont été héliportés à Besançon.

C'est l'hôpital de Besançon, suspectant un empoisonnement, qui a alerté le parquet de Montbéliard. Le père de famille a été interpellé le lendemain, jeudi. L'homme, présenté comme fragile, est suivi sur le plan psychiatrique. Il avait perdu son travail en début d'année, sa compagne l'a quitté au même moment. L'homme de 31 ans, décrit comme un bon père de famille, n'aurait pas supporté la séparation.

Des médicaments retrouvés à son domicile

Les policiers ont retrouvé chez lui des médicaments qui correspondant aux analyses toxicologiques pratiquées sur les deux enfants. Par ailleurs, la maman du suspect a elle aussi été hospitalisée pour des malaises. Les policiers de la sûreté urbaine de Montbéliard le soupçonnent d'avoir voulu éliminer à la fois ses enfants et sa maman. Les enquêteurs ont mis la main également sur le cadavre de son chat, mort dans la semaine. La dépouille de l'animal a été envoyée à Colmar pour autopsie, afin de vérifier s'il s'agit des même médicaments.

Les enfants sont hors de danger, ils vont bien, tout comme la maman du suspect. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montbéliard pour meurtre aggravé. L'homme a été présenté vendredi soir au juge des libertés et de la détention