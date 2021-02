Montbéliard : un violent feu de cheminée ravage les combles du presbytère de la paroisse Saint-Martin

Les pompiers du Doubs ont été appelés ce vendredi vers 11h30 pour un feu important qui a détruit une partie des combles du presbytère luthérien, la paroisse du Temple Saint-Martin de Montbéliard, située rue Viette. Le presbytère compte deux étages, avec les combles.

L'incendie est parti d'une cheminée ouverte située au premier étage, où un feu avait été allumé, alors que le Nord Franche-Comté est touché par une vague de froid qui va durer plusieurs jours.

Le presbytère compte deux étages, avec les combles. © Radio France - Christophe Beck

"Quand mon père a senti de la fumée. On a constaté le feu et on est allé chercher les extincteurs", confie Paul, le fils du pasteur de la paroisse Saint-Martin, Yvan Bourquin qui ajoute. "Il y a visiblement un problème de conduit depuis la cheminée ouverte du bas". Paul renchérit : "J'ai vidé trois extincteurs sur les flammes, mais ça n'a pas suffit"

Des dégâts sur la toiture

A la mi-journée une quinzaine de pompiers était toujours sur place, avec la grande échelle. Un important dégagement de fumée était visible depuis le centre-ville.Personne n'a été blessé au sein du presbytère, où réside le pasteur du Temple Saint-Martin et sa famille. Mais les dégâts matériels semblent conséquents, principalement sur la toiture.

La maire de Montbéliard (de dos) au contact de la communauté protestante © Radio France - Christophe Beck

La maire de Montbéliard, Marie-Noelle Biguinet, s'est rendue sur place à la mi-journée, pour rencontrer la communauté protestante et témoigner de sa grande émotion.

Importante communauté protestante

Il existe une douzaine d'églises protestantes dans le pays de Montbéliard, rassemblant plus d'un millier de protestants. La paroisse de l'Église Évangélique Luthérienne, située rue Viette, est la paroisse la plus grande de Montbéliard. Elle est hébergé dans le temple Saint-Martin, le plus ancien temple luthérien de France.

Les pompiers du Doubs ont été appelés ce vendredi vers 11h30 © Radio France - Christophe Beck

Les dégâts matériels semblent importants © Radio France - Christophe Beck

