Montbéliard : une association pour les parents privés de la garde de leurs enfants

Une association de parents est en train de se créer à Montbéliard, pour soutenir les parents qui se battent avec la justice pour obtenir la garde de leurs enfants. Elle doit s'appeler "Enfants Parents Déchirés". Début juillet, un père avait entamé une grève de la faim pour réclamer la garde de sa fille. Mercredi 5 août, une dizaine de personnes se sont rassemblées devant le tribunal de Montbéliard en soutien à Cédric.

Ces douze derniers mois, ce père de 34 ans explique que son ex-compagne a refusé de lui confier leur fille de 6 ans. "J'ai des droits comme n'importe quel père, un weekend sur deux et les vacances. Mais ce n'est pas respecté par la maman. Apparemment, on a le droit de ne pas respecter la loi pendant un an", déplore Cédric qui a déposé 28 plaintes pour non-représentation de l'enfant. Son ex-compagne a déposé deux plaintes contre lui. Il attend d'être entendu pour la seconde.

Le temps de la justice

Maitre Jérôme Roy est avocat à Montbéliard. Il explique que ces mois d'attente sont parfois nécessaires, afin de s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour la sécurité de l'enfants. "Il peut y avoir une phase transitoire, des droits de visite avec une médiation, des enquêtes, et ça prend du temps", explique-t-il. "Et évidemment, le temps que vous ne passez pas avec votre propre enfant, vous ne le récupérez jamais", ajoute l'avocat.

Les délais de justice, déjà longs, ont pris encore plus de retard cette année avec la grève des avocats et le confinement.

Les grandes vacances ravive ce sentiment d'impunité et d'injustice, pour ces parents qui n'arrivent pas à obtenir la garde de leurs enfants. Matthieu sera le secrétaire de l'association Enfants Parents Déchirés. L'objectif, c'est d'apporter une écoute.

"C'est déjà un soutien moral, si on peut apporter ne serait-ce que notre expérience. On commence à avoir des contacts avec des juristes. Je vais essayer de trouver un ou une psychologue qui pourra nous faire des groupes de parole une fois par mois", témoigne Matthieu.