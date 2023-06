Montbéliard : une marche blanche en souvenir de Sarah Limane, deux ans après sa mort

Deux ans après, la douleur est toujours vive pour Ysma, la mère de Sarah Limane. Elle attend encore des réponses : "Le temps passe, toujours pas de réponse, toujours rien. Je vis avec ça au quotidien, je revis ce que ma fille a pu vivre ce jour-là". Dans l'espoir d'en obtenir, et afin que personne n'oublie ce qu'il s'est passé, elle a organisé une nouvelle marche blanche , deux ans après la mort de sa fille. Avec une quarantaine de proches, elle a défilé dans le quartier de la Petite Hollande de Montbéliard, ce dimanche 18 juin, en brandissant une banderole indiquant : "Repose en paix Sarah, que justice soit faite".

Sarah a été retrouvée morte, dans un appartement du quartier, le 18 juin 2021. Le soir des faits, un ami de l'agresseur présumé, avait prévenu la police après un appel de celui-ci pour lui dire "qu'il avait tué sa femme". Le suspect est toujours en fuite. C'est principalement pour cette raison que la marche blanche a été organisée. "Je veux qu'il paie, je ne veux plus que ça arrive à aucune femme, réclame Ysma. Il y a trop de femmes qui ont été tuées sous les coups des hommes."

Obtenir justice pour entamer le deuil

Selon Hanen, une proche de la mère de Sarah, le deuil ne pourra pas se faire sans que justice soit rendue. C'est pour cela qu'il est important de se rassembler, mais aussi en soutien : "On est tous touchés. Ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être celle de quelqu'un d'autre. Il est important qu'on soutienne cette maman et les femmes en général. Que les gens sachent que la violence n'est pas autorisée. Une violence qui mène à la mort en plus, c'est horrible, c'est inacceptable."

La famille réclame justice pour Sarah. © Radio France - Corentin Debuire

Dans le cortège, Emira est également présente. Sa fille, Adelissa, est morte, en 2018, à Mandeure, sous les coups de son compagnon, devant leur fille de 13 mois. Il a été condamné à vingt-quatre ans de prison . "Nous on a eu un procès, Sarah n'en a pas encore eu, regrette Emira. C'est pour ça que je suis là, on a la même cause, la même douleur, donc je leur souhaite aussi qu'ils aient un procès. Il faut que tout ça s'arrête. Ce sont des douleurs avec lesquelles on apprend à vivre, mais ça nous suivra toute notre vie."

Ysma Limane se dit, elle, confiante dans le fait qu'un jour, sa famille et elle obtiendront gain de cause, et que le meurtrier de sa fille sera condamné. "Je ne désespère jamais, le positif amène le positif", conclut-elle devant l'immeuble où sa fille a été retrouvée.