Montbizot : des cambrioleurs vident les frigos du centre de loisirs

Des cambrioleurs se sont introduits dans l'école de Montbizot (Sarthe) dans la nuit de samedi à dimanche. Ils y ont essentiellement volé de la nourriture et en particulier de la viande consommée autour d'un feu de camp, à proximité. Le maire de la commune est dépité. Une enquête est ouverte.

L'agacement et l'incompréhension à Montbizot, commune de 1.800 habitants au Nord du Mans. La cantine de l'école (qui sert pendant l'été au centre de loisirs) a été cambriolée dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2020. Les malfaiteurs ont dérobé de la nourriture : surtout de la viande, mais aussi des desserts et des boissons. Ils ont également volé un ordinateur portable. "C'est agaçant et perturbant", commente Alain Besnier. Le maire de Montbizot ne cache pas son agacement.

"Si ce sont des gens nécessiteux qui ont fait ça, tant mieux : ça peut leur rendre service. Mais j'ai bien peur que ce soit un petit groupe qui ait voulu se faire un petit festin", avance l'élu. "Nous avons retrouvé un feu de camp à proximité avec des restes de nourriture", explique-t-il.

On ne peut pas vivre dans la défiance.

Les quelque 70 enfants du centre de loisirs n'ont toutefois pas été privés de repas ce lundi. "C'était jambon - purée, si je me souviens bien", rapporte le maire de Montbizot. Des fournisseurs locaux ont rapidement réagi en apportant de nouvelles provisions. Mais ce vol a du mal à passer. "C'est agaçant d'être obligé de tout surveiller tout le temps", se désole Alain Besnier. "On doit pouvoir vivre autrement et ne pas être toujours dans la défiance", conclut-il.

Les gendarmes qui se sont rendus à Montbizot pour relever les empreintes ont ouvert une enquête. Le personnel a du jeter à la poubelle les produits qui restaient dans les frigidaires et le congélateur car les cambrioleurs avaient laissé les appareils ouverts après leur passage.