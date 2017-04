Montboucher-sur-Jabron : la MJC vandalisée, le maire très en colère

La MJC de Montboucher-sur-Jabron, dans la Drôme, a été vandalisée le week-end dernier. Le montant des dégâts risque de s'élever à plus de 10.000 euros d'après le maire qui dénonce "un vandalisme gratuit".

La MJC de Montboucher-sur-Jabron, près de Montélimar dans la Drôme, a été vandalisée le week-end dernier. Les quatre salles d'activité de cette maison des jeunes et de la culture ont été dégradées.

"Du vandalisme gratuit !"

Les quatre salles d'activité de la MJC ont été vandalisées à Montboucher-sur-Jabron. - Mairie de Montboucher-sur-Jabron

C'est la femme de ménage qui a découvert les dégâts, ce lundi matin, en entrant dans la MJC de Montboucher-sur-Jabron. "Il y a de a peinture répandue partout, du sol au plafond ; les extincteurs d"incendie ont été vidés et il y a de la poudre partout" se désole Bruno Almoric, le maire de Montboucher-sur-Jabron.

"C'est un spectacle triste à voir !"

Le maire dénonce "du vandalisme gratuit" puisque rien n'a été volé. "Le plus agaçant et frustrant c'est que c'est un lieu dédié aux jeunes et aux enfants avant tout". Pour Bruno Almoric, "c'est un énorme gâchis".

Plus de 10.000 euros de dégâts

"C'est aussi un gâchis de l'argent public" insiste le maire de Montboucher-sur-Jabron. "Il y en aura sûrement pour plus de 10.000 euros de dégâts" explique Bruno Almoric. "Rien que le premier devis de nettoyage s'élève à près de 3.600 euros, ensuite il faudra repeindre et tout remettre en état".

Les activités de la MJC ont dû être délocalisées dans d'autres salles de la commune depuis ce lundi. Le maire espère que la MJC pourra être remise en état d'ici ce jeudi .

Enquête confiée aux gendarmes de Marsanne

"J'espère qu'on va vite mettre la main sur les énergumènes qui ont fait de tels délits" insiste Bruno Almoric. "Croyez le maire qui vous parle, nous leur ferons tout payer !". Bruno Almoric explique : "je ne veux pas que ça coûte un centime d'argent public à mes concitoyens, car c'est lamentable".

"Nous ferons payer les dégâts aux responsables, jusqu'au dernier centime !"

L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Marsanne.

"Il y a quatre ans, la MJC a déjà été vandalisée à l'extérieur ; la façade toute neuve avait été peinturlurée" rappelle Bruno Almoric. "Nous avions alors fait payer les 1.600 euros de dégâts aux parents des mineurs responsables".