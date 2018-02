Montbrison, France

Ce matin un peu avant 8 heures, un jeune conducteur a percuté une dame âgée, boulevard Lachèze à Montbrison. Elle était en train de traverser, a priori sur un passage piéton. L'automobiliste, âgé de 28 ans, n'avait pas vu la piétonne, il a immédiatement appelé les secours.

Héliportée vers l'hôpital Nord, la victime, âgée de 70 à 80 ans n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée en fin de matinée. Le conducteur n'avait pas consommé d'alcool, ni de stupéfiants.

Aucun papier d'identité sur elle au moment de l'accident

La gendarmerie de Montbrison lance un appel à témoin pour savoir qui est la victime, car elle n'avait aucun papier d'identité sur elle au moment de l'accident. Les gendarmes supposent que cette dame vivait seule.

Lorsqu'elle a été percutée par la voiture, la femme portait un chemisier blanc, un pantalon de toile noire et des chaussures basses sans talons. Les gendarmes indiquent qu'elle mesurait entre 1m60 et 1m65, avait des cheveux clairs et portait des lunettes de vue, et qu'elle n'avait pas de voiture.