Soupçonnées d'avoir crevé les pneus de 45 voitures, 6 personnes interpellées à Montbrison

Les gendarmes de la Loire ont réalisé ce jeudi matin un joli coup de filet. A Précieux, Unieux, et dans plusieurs communes du Forez et de la vallée de l'Ondaine, ils ont interpellé six personnes. Toutes soupçonnées d'avoir vandalisé, dans la nuit du 1er au 2 janvier dernier, 45 voitures à Montbrison.

Cinq mineurs et un majeur

Le plus âgé des six gardés à vue à 20 ans à peine, les autres sont mineurs. Trois d'entre eux, dont le plus âgé, seraient les plus impliqués selon les gendarmes. Leurs gardes à vue pourraient être prolongées.

Lors des perquisitions, les gendarmes ont trouvé un marteau, un cutter, un couteau. Des outils qui auraient pu pensent les enquêteurs, servir à dégrader, dans la nuit du 1er au 2 janvier, 45 voitures dans le centre-ville de Montbrison. Pneus crevés, vitres brisées, en tout 41 personnes se sont déclarées victimes de dégradations sur leurs véhicules.