Montbrison : la vidéo TikTok se termine en plainte

La blague de plusieurs élèves du collège Mario Meunier a très mal fini. Un professeur a porté plainte à la gendarmerie ce mardi 7 juin contre une élève. Le problème viendrait à l'origine d'une vidéo diffusée sur Tik Tok. Le professeur a été filmé à son insu et le contenu a circulé sur ce réseau, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde.

Plus précisément, cette vidéo était un défi Tik Tok qui consistait à filmer un professeur pendant un cours dans la salle de classe, avec un scénario assez simple raconte un collégien : "On dit au prof qu'il fait chaud. Et s'il nous répond non, on fait genre on fait un malaise".

S'il y a une autre vidéo qui tourne ou ne serait-ce qu'un téléphone sorti ou dans notre poche, on doit aller directement à l'administration."

Leur but pour ces jeunes est de plaisanter, de se démarquer et de suivre les tendances expliquaient certains adolescents à la sortie des cours : "On suit les tendances Tik Tok et on fait comme tout le monde" ; "Le but est de faire le plus de vues possible et avoir le plus de visibilité sur son compte [Tik Tok, ndlr]" ; "C'est avoir plus de popularité par rapport aux autres".

L'extrait où apparaît le professeur de Montbrison a été supprimé, mais ce défi dépasse le cas du collège puisque des centaines d'autres vidéos du même genre circulent encore. Depuis cet incident, le collège a durci les règles explique Sarah, 15 ans et élève en 3e : "Maintenant nos téléphones, on doit les montrer éteints en entrant dans la classe. Et que s'il y a une autre vidéo qui tourne ou ne serait-ce qu'un téléphone sorti ou dans notre poche, on doit aller directement à l'administration."

L'académie de Lyon, dont dépend le collège Mario Meunier, a informé que trois jeunes au total ont fait cette vidéo et ils ont reçu des sanctions disciplinaires, sans plus de précision.

Le collège Mario Meunier a aussi organisé une action de prévention sur l'utilisation et les dangers des réseaux sociaux à destination de toutes les classes de 4ème en lien avec les forces de l'ordre et "l'ensemble de l'équipe du collège souhaite que la sérénité revienne pour terminer l'année dans les meilleures conditions", communique le rectorat.