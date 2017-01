Montbrison : le centre-ville largement tagué dans la nuit de mercredi à jeudi

Mauvaise surprise pour les habitants du centre ville de Montbrison, qui ont découvert ce jeudi matin en se réveillant, des dizaines de tags sur des bâtiments du centre-ville. Des tags très agressifs.

Des insultes, des insanités qui visent la police et la justice notamment, qui sont invités à aller se faire voir. Mais pas seulement car d'autres tags sont plus politiques comme "casier judiciaire = chômage". Une vingtaine de graffiti en tout, dans tout le centre ville, sur des commerces ou des façades d'immeuble. Les bâtiments publics en revanche sont épargnés. Rien sur la mairie ou la sous-préfecture. La rue la plus touchée c'est celle où se trouve le collège Laprade. Une seule bombe de peinture aurait été utilisée, pendant la nuit de mercredi à jeudi, ce qui laisse à penser que ces tags sont l’œuvre d'une seule personne. Impossible de savoir combien de temps il faudra pour tout effacer et il va surement falloir repeindre tout ces bâtiments.