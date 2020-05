Montbrison : les gendarmes recherchent un jeune homme disparu dans des circonstances inquiétantes

La dernière fois que les proches de Davy Breuil l'ont vu, c'était vendredi en début d'après-midi. Son frère aîné l'a déposé devant le magasin de vêtements qu'il tient dans le centre de Montbrison (Loire), rue Simon-Boyer.

Un peu plus tard, le père de ce jeune homme de 27 ans est passé à la boutique. Là, il a vu des objets et des vêtements au sol et personne à l'intérieur. Il a donc appelé les gendarmes. Une fois sur place, les militaires ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage.

En contactant le premier cercle de Davy Breuil, ils ont su qu'il s'était rendu chez un ami sur la commune voisine, à Savigneux. Lequel raconte qu'il l'a quitté précipitamment, "comme s'il avait un rendez-vous ou une correspondance", nous précise le gendarme de permanence à la brigade de Montbrison.

Parti avec un masque mais sans son téléphone portable

Chez Davy Breuil, tout était en place. Les gendarmes ont retrouvé son téléphone portable au domicile du jeune homme. Ils ont pu voir qu'il n'avait pas laissé son portefeuille avec ses papiers d'identité et ses moyens de paiement. Le jeune homme a aussi pris avec lui un masque chirurgical. Cela fait penser aux gendarmes qu'il a pu vouloir prendre les transports en commun parce que d'après ses proches, il avait beaucoup de mal à supporter le port du masque, obligatoire pour prendre le bus ou le train.

Un chien de la brigade cynophile a d'ailleurs suivi sa trace jusqu'à un arrêt de bus de Savigneux, rue de Lyon. Une piste "molle", nuance le gendarme vu le comportement du chien qui d'habitude est difficile à maîtriser quand il est sur une trace nette.

Devant l'inquiétude de la famille, les gendarmes ont diffusé son portrait et l'ont inscrit au fichier des personnes recherchées. Davy Breuil a les cheveux châtain et les yeux marron. Il mesure 1,73 mètre et portait vendredi une chemise blanche, un pantalon bleu et des baskets grises.

Si vous êtes en mesure d'aider les gendarmes mobilisés pour retrouver sa trace, vous pouvez contacter la brigade de Montbrison au 04.77.58.12.88.