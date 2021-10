Montée des eaux dans les Landes : plusieurs communes dont Dax, Mimizan et Capbreton sont menacées

A quoi ressemblera le département des Landes en 2050, en 2100 ou dans plusieurs siècles avec l'élévation attendue du niveau de la mer ? Un groupe indépendant de scientifiques, Climate Central, vient de mettre en ligne une carte interactive. De nombreux espaces dans les Landes risquent de se retrouver sous les eaux à moyen terme, dans les toutes prochaines décennies, et à long terme, dans prochains siècles. France Bleu Gascogne vous présente les zones concernées.

Quelles sont les zones les plus à risque d'être sous les eaux dans les Landes ?

Il ne s'agit pas seulement des zones côtières. Bien sûr, elles sont menacées par le recul du trait de côte, un phénomène déjà très important ces dernières années. Mais à l'intérieur des terres aussi l'eau risque d'envahir des zones entières, notamment le long de l'Adour. C'est logique : si le niveau de l'océan monte alors celui des fleuves comme l'Adour près de l'embouchure suivra le même mouvement. Les scientifiques prévoient que l'Adour envahira des prairies, dans le secteur dit des Barthes.

Mais c'est lors des grandes tempêtes combinées aux grandes marées que les situations seront les plus dramatiques, selon les scientifiques. Et cela concerne les zones côtières. Si les émissions de gaz à effet de serre suivent la trajectoire actuelle dans les années à venir, alors en 2050, et encore plus en 2100, de nombreuses villes côtières risquent d'être envahies par les eaux une fois tous les 10 ans lors des grandes tempêtes : ce serait le cas à Tarnos, Capbreton, Vieux-Boucau, Mimizan ou Contis. Des quartiers entiers seraient alors inondés.

Carte des Landes en 2050, zone inondées lors des grandes tempêtes (tempêtes se produisant en moyenne tous les 10 ans) : cliquez ici (zones inondées en rouge)

Carte des Landes en 2100, zone inondées lors des grandes tempêtes (tempêtes se produisant en moyenne tous les 10 ans) : cliquez ici (zones inondées en rouge)

Quelles sont les prévisions des scientifiques à plus long terme ?

Les cartes modélisent alors des situations apocalyptiques. Si le monde réussit à limiter le réchauffement à 1.5 degré, comme le prévoit l'accord de Paris, le niveau des mers va continuer à monter pendant des siècles, sous l'effet notamment de la fonte des glaces, inondant des régions entières dans le monde. Les scientifiques prévoient, dans les Landes, une élévation impressionnante de l'Adour, jusqu'à Dax, où des quartiers se retrouveraient inondés. Ce serait encore plus dramatique avec une hausse des températures de 3 degrés. Si cela arrive, alors dans les siècles à venir des villes entières se retrouveraient sous l'eau dans les Landes, comme Vieux-Boucau, Capbreton, une grande partie de Soustons, Mimizan, Peyrehorade mais aussi Dax où toute la rive droite risque d'être submergée ainsi que de nombreux quartiers de la rive gauche comme celui des arènes ou de l'hôpital.

Zones inondées à Dax (en bleu, les zones inondées si le réchauffement climatique est limité à 1.5 degrés ; en rouge les zones supplémentaires inondées si le réchauffement climatique est de 3 degrés) :

Dax

Zones inondées dans le sud des Landes (en bleu, les zones inondées si le réchauffement climatique est limité à 1.5 degrés ; en rouge les zones supplémentaires inondées si le réchauffement climatique est de 3 degrés) :

Sud des Landes

Zones inondées à Capbreton et Hossegor (en bleu, les zones inondées si le réchauffement climatique est limité à 1.5 degrés ; en rouge les zones supplémentaires inondées si le réchauffement climatique est de 3 degrés) :

Capbreton et Hossegor

Zones inondées à Vieux-Boucau (en bleu, les zones inondées si le réchauffement climatique est limité à 1.5 degrés ; en rouge les zones supplémentaires inondées si le réchauffement climatique est de 3 degrés) :

Vieux-Boucau

Zones inondées à Mimizan (en bleu, les zones inondées si le réchauffement climatique est limité à 1.5 degrés ; en rouge les zones supplémentaires inondées si le réchauffement climatique est de 3 degrés) :

Mimizan

La carte interactive de Climate Central est disponible ici. Les scientifiques précisent que les cartes "intègrent de grands ensembles de données, qui contiennent toujours des erreurs" et doivent donc "être considérées comme des outils de dépistage pour identifier les endroits qui peuvent nécessiter une enquête plus approfondie sur les risques".