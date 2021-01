Montélimar : deux interpellations lors d'un contrôle de lutte contre les stupéfiants

Les policiers de Montélimar se sont déployés dans le quartier sensible de Pracomtal à Montélimar ce mercredi après-midi pour une vaste opération anti drogue. Cinquante personnes ont été contrôlées, deux interpellées, de l’héroïne et de la cocaïne ont été saisies.

Une grosse opération de lutte contre les stupéfiants a eu lieu ce mercredi après-midi au quartier sensible de Pracomtal à Montélimar entre 15 heures et 17 heures. Une vingtaine de policiers nationaux des commissariats de Montélimar et Valence, mais aussi la brigade d'intervention, les motards et le chien de recherche des stupéfiants étaient mobilisés, ainsi que deux policiers municipaux.

Cinquante personnes ont été contrôlées en deux heures, des piétons et des automobilistes. Les halls d'immeubles et les caves ont été inspectés. Les policiers ont interpellé deux personnes avec de l’héroïne et de la cocaïne.