Montélimar : braquage à la bombe lacrymogène au magasin Bouygues

Les braqueurs ont agit en quelques minutes, leur butin est de 40 téléphones portables Samsung et Apple.

Vers 9 h 40 ce mercredi matin, une voiture se gare devant le magasin Bouygues de l'avenue de Marseille au sud de la ville. Quatre hommes cagoulés en descendent et pénètrent dans la boutique. Tous sont cagoulés, deux sont armés de bombes lacrymogènes. Ils menacent l'employée, seule dans le magasin à cette heure là, et se font ouvrir la réserve.

Les braqueurs font main basse sur 40 téléphones neufs des marques Samsung et Apple et s'enfuient en remontant dans leur voiture. Le braquage s'est déroulé très vite. Cela n'a pris que quelques minutes. L'employée n'est pas blessée mais choquée. Le butin est en cours d'estimation, mais il pourrait s'élever entre 12.000 et 40.000 euros.

Le véhicule des braqueurs était une voiture déclarée volée. Elle a été découverte abandonnée dans un autre quartier de Montélimar un peu après les faits. Les techniciens en identification criminelle sont passés dans la boutique à la recherche des traces et indices. Les enquêteurs du commissariat de Montélimar sont chargés de l'enquête.