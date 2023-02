Montélimar : des cambrioleurs en série interpellés grâce à la vidéosurveillance d'une habitante

Cette habitante de Montélimar peut dire merci à son système de vidéosurveillance. Grâce à ses caméras à domicile, elle a pu prévenir la police à temps pour faire arrêter trois cambrioleurs, dont deux étaient déjà recherchés dans le sud de la France. Les deux filles et le garçon interpellés n'avaient pas de papiers mais se disent mineurs (nés en 2007 et 2008), originaires de l'est de l'Europe.

L'histoire débute ce mercredi 22 février au matin, l'habitante du quartier résidentiel Blaches-Les Champs, au sud de Montélimar, reçoit une alerte sur son téléphone portable. Le système de vidéosurveillance de son domicile indique un problème : elle clique et voit alors trois individus en train de fouiller sa maison. Elle prévient immédiatement la police, mais les trois jeunes ont déserté les lieux quand les forces de l'ordre arrivent.

Heureusement, la Montilienne a pu décrire précisément les vêtements des cambrioleurs et ceux-ci ont pris la fuite à pied. Les policiers les repèrent rapidement et procèdent donc à l'interpellation. Ils ont dérobé des produits de marque : chaussures, maquillage, parfum, sac à main. En procédant aux vérifications, les enquêteurs se rendent compte que deux des trois comparses, une des filles et le garçon, sont recherchés dans d'autres départements, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, là aussi pour cambriolage. Les trois ont été placés en garde-à-vue.