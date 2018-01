Montélimar : deux adolescents mis en examen pour viol et agression sexuelle en réunion

Par Mélanie Tournadre, France Bleu Drôme-Ardèche

Deux garçons de 13 et 14 ans ont été interpellés, ce mardi, à Montélimar. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé sexuellement et violé une jeune fille de leur collège, d'avoir filmé les faits et de les avoir diffusés sur les réseaux sociaux.