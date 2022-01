Montélimar : deux frères expulsent eux-mêmes leur locataire mauvaise payeuse

Deux frères propriétaires d'un appartement à Montélimar ont expulsé sans avoir enclenché de procédure leur locataire, installée depuis moins d'un mois. Ils ont fini en garde à vue pour violation de domicile et dégradation de biens privés.

Des propriétaires montiliens se sont fait justice eux même face à une locataire mauvaise payeuse. La femme de 37 ans, mère de quatre enfants dont elle a la garde alternée, est arrivée au moment où les deux frères dégageaient ses affaires du logement en centre-ville de Montélimar mercredi soir.

Quand elle rentre chez elle mercredi vers 18 heures, non seulement les serrures sont changées, mais ses propriétaires, deux frères âgés d'une trentaine d'années, sont en train de récupérer ses affaires pour vider le logement.

Un dossier convaincant, mais...

Tout avait pourtant bien commencé fin décembre : suite à une annonce postée sur le Bon Coin, la mère de famille présente un dossier solide, assorti de documents attestant notamment d'un CDI. Elle récupère les clés de l'appartement au 1er janvier 2022, et verse même la caution. Mais le loyer qu'elle doit payer le 10 janvier lui se fait attendre. D'excuses en excuses, il n'arrive pas sur le compte.

Les deux frères méfiants se renseignent alors et retrouvent son ancien propriétaire. Ce dernier leur explique ne pas avoir touché de loyer pendant un an, et avoir fini par enclencher une procédure administrative pour l'expulser. La trentenaire avait été contrainte de quitter son logement au mois de décembre. L'ancien loueur leur indique aussi avoir récupéré l'appartement dans un état lamentable.

Garde à vue

Ni une ni deux, pas de procédure qui tienne pour eux, les deux frères ont attendu qu'elle sorte mercredi soir pour agir. Ils ont été placés en garde à vue, pour violation de domicile et dégradation de biens privés, avant d'être relâchés ce jeudi. Aucune plainte n'a pour l'instant été déposée. Un enquête est en cours, la locataire doit être auditionnée. En attendant, elle peut théoriquement toujours occuper l'appartement.