Montélimar : deux hommes mis en examen pour tentative de meurtre

Les deux hommes interpellés à Montélimar vendredi 25 août lors d'une opération de sécurisation du Raid ont été mis en examen ce lundi, pour tentative de meurtre en bande organisée, tentative d'enlèvement, détention de produits stupéfiants, et détention d'arme de catégorie B, après avoir été présenté à un juge d'instruction. Ils sont âgés de 18 et 22 ans, ont été interpellés dans le quartier Pracomtal, et ne sont pas inconnus des enquêteurs de la police, qui ont pu rapidement les identifier suite aux coups de feu du 23 août.

Mercredi 23 août, des coups de feu avaient été tirés dans ce même quartier de Pracomtal, à l'ouest de Montélimar. Les tirs avaient fait deux blessés, deux hommes âgés de 26 et 50 ans, tous deux transportés à l'hôpital de Montélimar. Lors de leur interpellation vendredi, les policiers avaient saisi plusieurs armes, ainsi que des produits stupéfiants et de l'argent liquide. Le parquet de la Drôme précise que l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver les autres protagonistes de l'affaire.