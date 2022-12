Montélimar : il braque deux employées d'un tabac avec un couteau et repart avec 1.000 euros

Il est entré et reparti à pieds du bureau de tabac, un homme, encapuché, a volé le fond de caisse et des cigarettes en menaçant deux femmes avec un couteau, ce lundi 26 décembre, à Montélimar, dans la Drôme. Les deux employées du tabac Saint-Lazard l'ont vu entrer un peu avant 7 heures. Selon leur description il s'agit d'un homme assez jeune. Il était armé d'un couteau et s'en est servi pour demander le fond de caisse - environ 1.000 euros dans ce tabac-presse qui fait aussi loto - ainsi que deux cartouches de cigarette (d'une valeur d'environ 200 euros). La police nationale mène l'enquête et dispose d'éléments qui pourraient faire avancer l'investigation.

